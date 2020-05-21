Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основанием для проверки стало обращение Службы безопасности Украины.
“Мониторингом Национальной Рады 13 апреле зафиксировано размещения в выпуске новостей “ТСН”, в сюжете “Обвал цен” (в 20:25), карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации “Nord Pool Spot”. Это – энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы (Норвегия)”, – говорится в сообщении.
В Нацсовете отметили, что канал нарушил два пункта части первой статьи 59 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”, которыми телерадиоорганизацию обязано соблюдать законодательство Украины и требований лицензии и распространять объективную информацию.
Национальный совет проверит деятельность телеканала “1+1” на наличие нарушений после завершения карантина.
- Ранее сообщалось, что Нацсовет проверит телеканал “112 Украина” из-за российского мультфильма