Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку "Телерадиокомпании "Студия 1+1" в Киеве из-за того, что телеканал в новостях показал карту Украины без аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для проверки стало обращение Службы безопасности Украины.

“Мониторингом Национальной Рады 13 апреле зафиксировано размещения в выпуске новостей “ТСН”, в сюжете “Обвал цен” (в 20:25), карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации “Nord Pool Spot”. Это – энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы (Норвегия)”, – говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что канал нарушил два пункта части первой статьи 59 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”, которыми телерадиоорганизацию обязано соблюдать законодательство Украины и требований лицензии и распространять объективную информацию.

Национальный совет проверит деятельность телеканала “1+1” на наличие нарушений после завершения карантина.