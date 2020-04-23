Об этом говорится на сайте ведомства.
Основанием для проверки стало участие в создании мультфильма российского актера Александра Михайлова, который входит в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
В марте 2014 года он подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку оккупации Крыма. Позже он ездил на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, где называл себя “колорадом”.
Национальный совет проверит деятельность телеканала “112 Украина” на наличие нарушений после окончания карантина. В случае их подтверждения лицензиату грозит взыскание.
В ответ телеканал обнародовал заявление об этой ситуации. В заявлении отметили, что этот мультфильм в Украине транслировали не впервые.
“Телеканал “112 Украина” транслировал мультфильм на безвозмездной основе в рамках праздничного телемарафона собственного производства, права на показ передал Благотворительный фонд Серафима Саровского”, – говорится в заявлении канала.
- На заседании 22 апреля члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания избрали руководящий состав регуляторного органа.