Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
“Вещатель проверят в контексте распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также обязанности телерадиоорганизаций распространять объективную информацию”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что мониторингом были зафиксированы слова Медведчука, который положительно оценивал инициативы президента России в международной политике.
Также народный депутат назвал инициативу Путина такой, которая позволит “прекратить многочисленные инсинуации в адрес Советского Союза”.
Сообщается, что помимо одобрительных комментариев Медведчука относительно действий Путина, на телеканале не обеспечили трансляцию противоположных мнений, взглядов и возражений.
В Нацсовете считают, что позиция Медведчука, которая была продемонстрирована в эфире “112 Украина” благоприятна для правительства России и обеспечивает информационную поддержку информационных действий против Украины в условиях агрессии, что представляет угрозу для национальной безопасности.
- 22 марта прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины и народного депутата Юрия Бойко и председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука. Во встрече также принимал участие председатель правления российского газового монополиста – ОАО “Газпром” – Алексей Миллер.