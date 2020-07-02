Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала "112 Украина" из-за хвалебных цитат Виктора Медведчука о президенте РФ Владимире Путине.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

“Вещатель проверят в контексте распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также обязанности телерадиоорганизаций распространять объективную информацию”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что мониторингом были зафиксированы слова Медведчука, который положительно оценивал инициативы президента России в международной политике.

Также народный депутат назвал инициативу Путина такой, которая позволит “прекратить многочисленные инсинуации в адрес Советского Союза”.

Сообщается, что помимо одобрительных комментариев Медведчука относительно действий Путина, на телеканале не обеспечили трансляцию противоположных мнений, взглядов и возражений.

В Нацсовете считают, что позиция Медведчука, которая была продемонстрирована в эфире “112 Украина” благоприятна для правительства России и обеспечивает информационную поддержку информационных действий против Украины в условиях агрессии, что представляет угрозу для национальной безопасности.