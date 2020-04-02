Озоновый слой продолжает восстанавливаться и может полностью возобновиться благодаря действию Монреальского протокола 1987 года.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на исследование, описанное в научном журнале Nature.

В исследовании отмечается, что химические вещества, вызвавшие истощение озонового слоя, известные как хлорфторуглероды (ХФУ), также являются причиной изменений атмосферной циркуляции. Однако с 2000 года эта ситуация пошла на спад.

На большой высоте ближе к полюсу движутся быстрые воздушные потоки, которые называются высотные струйные течения. В начале века истощение озонового слоя привело к смещению этих течений на юг. В результате произошли изменения в характере осадков и, возможно, в океанских течениях.

Затем, более, чем через 10 лет после подписания протокола, смещение потоков остановилось.

Исследователи ныне показали, что эта пауза в движении была вызвана изменениями в озоне.

Другими словами, влияние Монреальского протокола приостановило или даже слегка изменило южную миграцию струйного потока. Этого хорошо, но есть обратная сторона. В Австралии, например, изменения струйных потоков увеличили риск засухи, оттеснив дождь от прибрежных районов.

“Это исследование дает все больше доказательств, свидетельствующих о большой эффективности Монреальского протокола. Соглашение не только стимулировало исцеление озонового слоя, но и привело к недавним изменениям в схемах циркуляции воздуха в Южном полушарии”, – говорится в заявлении ведущего автора исследования Антара Банерджи.

По данным NASA, озоновый слой находится на высоте от 7 до 25 миль над поверхностью Земли и действует как “солнцезащитный крем” для планеты. Он защищает от вредного ультрафиолетового излучения, которое может провоцировать рак кожи, катаракту, снижать иммунитет, а также вредить растительности.

В октябре 2019 года исследование, опубликованное NASA и Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы, показало, что в верхних слоях атмосферы над Антарктидой резко сократилась дыра, которую, к слову, заметили еще в 1982 году.

Хотя исследователи с оптимизмом смотрят на свои выводы, они предупреждают, что тенденции могут снова измениться.

Всего 197 стран, включая США при президенте Рональде Рейгане, подписали Монреальский протокол.

Скептики отвергали все доводы, что именно деятельность человека является причиной глобального потепления. По их словам, изменение климата происходит с незапамятных времен. Они также утверждают, что опасности глобального потепления сильно преувеличены, и ставят под сомнение влияние ископаемых видов топлива на изменение климата.