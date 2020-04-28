Об этом сообщает CNN.
По словам ученых, “довольно необычная” дыра была вызвана не человеческой деятельностью, а особенно сильным арктическим полярным вихрем. При этом, пандемия коронавируса не способствовала закрытию дыры.
“COVID-19 и связанные с ним ограничения, вероятно, не имеют к этому никакого отношения. Она вызвана необычайно сильным и долгоживущим полярным вихрем и не связана с изменениями качества воздуха”, – отметили ученые.
Также отмечается, что дыра была массивной – большая часть озона, обычно находящегося в 11 милях от стратосферы, была истощена. В последний раз такое сильное химическое разрушение озона наблюдалось в Арктике почти десять лет назад.
- В 2016 году истончавшая прослойка озонового слоя над Антарктикой начала восстанавливаться.