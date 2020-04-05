Над Чернобылем, в зоне горения леса, существенно повысился уровень радиации. Он составляет 2,3 при норме 0,14.

Об этом в Facebook сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

“Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. … Сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья.

В центре пожара радиация выше нормы. Показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара”, – написал он, прикрепив видео с показаниями.

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В ГСЧС по этому поводу сообщили, что открытого огня в зоне отчуждения нет, наблюдается тление отдельных очагов.

При этом пожар, возникший в Чернобыльская зоне, охватил 20 га в зоне ЧАЭС, а всего возгорание охватило более 100 га, в очаге пожара радиация превышает норму.

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