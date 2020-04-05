Об этом в Facebook сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.
“Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. … Сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья.
В центре пожара радиация выше нормы. Показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара”, – написал он, прикрепив видео с показаниями.
В ГСЧС по этому поводу сообщили, что открытого огня в зоне отчуждения нет, наблюдается тление отдельных очагов.
При этом пожар, возникший в Чернобыльская зоне, охватил 20 га в зоне ЧАЭС, а всего возгорание охватило более 100 га, в очаге пожара радиация превышает норму.
- В Чернобыльской зоне отчуждения 4 апреля возник лесной пожар на площади 20 га.