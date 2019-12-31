Об этом сообщает швейцарское издание Swissinfo.

“Это была впечатляющая демонстрация готовности всех сторон еще до конца текущего года совершить, наконец, этот давно объявленный и всеми с нетерпением ожидавшийся шаг по обмену пленными. Одновременно произошло еще и освобождение пленных – так как не все те, кто пересек линию соприкосновения, являются “разменными” лицами. Некоторые из них были просто освобождены”, – сказал Фриш.

Он также заявил, что обмену предшествовал трудный и кропотливый переговорный процесс.

“Мы работали над этим обменом в течение последних двух лет. Существовали сотни списков, которые необходимо было исправить, дополнить, актуализировать. Каждые две недели мы встречались в Минске и проводили консультации. Потому что имена постоянно менялись, кого-то отпускали, кого-то опять сажали. Каждый раз это было очень утомительное перетягивание каната”, – говорит Фирш.

По его словам, со стороны Украины на обмен были доставлены 220 людей.

“С организационной точки зрения это был просто подвиг. На завершение процедуры потребовалось несколько часов, потому что надо было еще раз перепроверить имена и еще раз задать каждому вопрос, а действительно ли он хочет сейчас вернуться в Украину. Это было очень тяжело и медленно, до самого финала”, – считает он.

Помимо того, по мнению Фирша, между сторонами обмена установился прямой контакт.

“Это было необходимо. Положительным моментом является уже то, что двусторонние переговоры между ними вообще состоялись. Моя же работа состояла в том, чтобы быть не только модератором, но еще и посредником и организатором. Я должен был собрать этих людей вместе, сделать так, чтобы они не просто сидели и ругались, но чтобы они могли вести конструктивные дискуссии”, – заявил координатор ОБСЕ.

Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.

Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.