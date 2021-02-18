Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия” состоится в формате привязных полетов. Гости смогут увидеть около двух десятков огромных аэростатов высотой с пятиэтажку и сделать потрясающие фото. Все, кто мечтал о полете на воздушном шаре, смогут стать воздухоплавателями в упрощенном формате – совершить привязной полет на аэростате. Воздушные шары смогут поднимать участников на высоту около 30 метров. Во время привязного подъема можно увидеть заснеженный Национальный экспоцентр Украины с высоты птичьего полета и получить новые эмоции.

Перед посещением мероприятия организаторы просят участников проверить информацию о времени проведения на сайте фестиваля https://balloonfest.com.ua Если погода испортится, фестиваль будет переноситься на следующие выходные. Главное условие для организации мероприятия – скорость порывов ветра не более 4 м/с.

Организаторами мероприятия являются воздухоплавательное общество “Монгольфьер” и общественная организация “Украинское воздухоплавательное общество”.