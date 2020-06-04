Украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк выступил в защиту подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.

В частности, Хлывнюк требует доказательств причастности к этому делу музыканта Андрея Антоненко, медика Юлии Кузьменко и волонтера Яны Дугарь.

“У меня есть разные привычки. Одна из них – время от времени бегать в парке, чтобы не чувствовать, что я окончательно “заплыл”. За последние полгода я мало бегал, чаще ходил, лежал, читал. И не бегали также, ни занимались, чем хотели – не бегали в парке, не видели родных, не жили своей жизнью, не имели свободы – Кузьменко, Дугарь и Антоненко. Или предоставьте доказательства, или идите вы в *опу”, – подчеркнул музыкант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriihorolski (@andriihorolski) 3 Июн 2020 в 11:33 PDT

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.