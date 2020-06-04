Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.
В частности, Хлывнюк требует доказательств причастности к этому делу музыканта Андрея Антоненко, медика Юлии Кузьменко и волонтера Яны Дугарь.
“У меня есть разные привычки. Одна из них – время от времени бегать в парке, чтобы не чувствовать, что я окончательно “заплыл”. За последние полгода я мало бегал, чаще ходил, лежал, читал. И не бегали также, ни занимались, чем хотели – не бегали в парке, не видели родных, не жили своей жизнью, не имели свободы – Кузьменко, Дугарь и Антоненко. Или предоставьте доказательства, или идите вы в *опу”, – подчеркнул музыкант.
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Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.
На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.
- Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
- 21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”.
- 28 мая следователи Национальной полиции, расследующие убийство журналиста Павла Шеремета, изменили маршрут женщины и мужчины, которые подложили взрывчатку под авто, чтобы версия выглядела убедительной.