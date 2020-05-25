Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции (Киевская область) по факту изнасилования женщины и пыток по отношению к ней.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.

Так, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля. Он надевал ей противогаз, применял наручники, а также стрелял у нее над головой из табельного оружия.

После этого он несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Кроме того, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции.

Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

Сейчас следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия с целью получения всех доказательств. Устанавливается причастность к совершению преступления других лиц.

Досудебное расследование проводится по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пыток (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленного совершения работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В пресс-службе Национальной полиции уточнили, что изнасилованная женщина – 1994 года рождения. Ее доставили в отдел полиции для объяснений по поводу краж имущества.

“Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции, они находятся в изоляторе временного содержания… Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко освободил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава Кагарлыцкого ОП”, – говорится в сообщении.