Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“Сегодня, 23 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и коварно обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения”, – говорится в сообщении.
Воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую помощь.
В штабе подчеркнули, что такие действия российских оккупантов не остались без ответа: украинские военнослужащие дали достойный отпор. Потери противника уточняются.
- Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за срок его пребывания на посту удастся добиться окончания войны на Донбассе.
- Ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.