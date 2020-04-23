Российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли украинских военных в Новомихайловке (Донецкая область), в результате чего ранения получили двое бойцов.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 23 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и коварно обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения”, – говорится в сообщении.

Воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую помощь.

В штабе подчеркнули, что такие действия российских оккупантов не остались без ответа: украинские военнослужащие дали достойный отпор. Потери противника уточняются.