НАК "Нафтогаз Украины" по распоряжению Кабинета Министров досрочно осуществил выплату дивидендов в государственный бюджет.

В четверг, 26 декабря, Кабинет Министров Украины обязал “Нафтогаз” выплатить в госбюджет дивиденды в размере 8,5 млрд гривен. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

“Акционерному обществу “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” не позднее 27 декабря 2019 направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет”, — говорится в распоряжении.

Как сообщили глава “Нафтогаз” Андрей Коболев, сразу после принятия решение о произведении досрочных выплат, средства были направлены.

“Кабинет министров, согласно совместно согласованным между Министерством финансов и “Нафтогазом плану, принял решение о досрочной выплатить дивидендов за 2019 год. Сразу после принятия этого решения, мы перечислили государству 8,6 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступления в госбюджет около 20 млрд гривен”, — сообщил Коболев в Facebook.

Также глава “Нафтогаза” отметил, что в указанную сумму входят и доли дочерних компаний.

“Надеемся, это позволит многим Украинский спокойно и радостно встретить праздники. … Вместе — сильнее”, — подчеркнул он.