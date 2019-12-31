Об этом шла речь на брифинге, трансляцию вела пресс-службе “Нафтогаз“.

Коболев выразил мнение, что Россия не сможет запустить трубопровод “Северный поток-2” до конца 2020 года.

“Я ожидаю, что в следующем году “Северный поток-2” ввести в эксплуатацию не удастся. Мне сложно комментировать технологический прогресс Российской Федерации, но по информации, которой я владею, у РФ сейчас нет судна, которое могло бы достроить “Северный поток-2”. … Им нужен хотя бы один из иностранных кораблей. Пока корабли не будут доступны, они не смогут закончить строительство “Северного потока-2”, — отметил он.

В связи с этим Коболев предположил, что объем прокачки российского газа в следующем году может составить порядка 75 млрд кубических метров.

“Если это предположение верно, то в таком случае объем транзита газа по украинской территории может достичь 75 млрд кубометров. Почему такая цифра? Легко объяснить: действующий текущий транзит – это примерно 90 млрд кубометров, мы точно потеряем из-за “Турецкого потока” — минус 15 млрд кубометров, остается 75 млрд куб. я бы ожидал примерно на этом уровне”, — отметил он.

ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ. ОНЛАЙН-МАРАФОН: ТРЕТЮ ГАЗОВУ СКАСОВАНО? 30 грудня між Нафтогазом та Газпромом був укладений новий транзитний контракт на 2020-2024 роки. Отримати офіційну достовірну інформацію з перших джерел, а також коментарі щодо умов контракту та поточного стану української ГТС ви матимете можливість у Газовому інформаційному центрі. Заплановані брифінги за участі керівників Нафтогазу, Оператора газотранспортної системи України, ключових осіб держави, а також українських та іноземних експертів галузі. Gepostet von Нафтогаз України – Naftogaz am Dienstag, 31. Dezember 2019

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