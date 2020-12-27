Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену газа для бытовых потребителей на 14% в январе 2021 года.

Об этом проинформировали в пресс-службе компании.

Так, цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа “Месячный” составит 7,22 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки).

В декабре кубометр природного газа по этому тарифу стоит 6,33 грн.

Тариф “Месячный” предусматривает ежемесячную постоплату за потребленный газ.

В “Нафтогазе” отмечают, что “цены на газ в зимний период временно повышаются, ведь стоимость газа “сезонозависима”.

“Увеличение количества потребленного ресурса, повышение оптовой цены на голубое топливо – все это сказывается на цене для бытовых потребителей”, – уточнили в компании.

При этом в “Нафтогазе” заверили, что их цены – “одни из самых низких среди поставщиков”, благодаря “умеренной наценке на голубое топливо, долгосрочному контракту на оптовую закупку газа, а также оптимизации операционных расходов”.

Стоит отметить, что с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения (завершился срок действия ПСО – публичных специальных обязательств). Потребители получили возможность выбирать удобный пакет поставки природного газа (цена, объемы, период), свободно менять поставщика.

Единой цены на газ больше нет. Каждый поставщик газа формирует тарифы для своих клиентов.

Теперь “Нафтогаз” не устанавливает цены на газ для всех бытовых потребителей в Украине. Компания формирует цены только для своих бытовых клиентов.

Если клиенты других газоснабжающих компаний хотят получать газ по ценам “Нафтогаза”, то им нужно сменить поставщика.