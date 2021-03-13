Об этом сообщили в пресс-службе “Нафтогаза”.
В компании напомнили, что с 1 февраля и до 31 марта предельная цена на газ урегулирована постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2021 № 25 и составляет 6,99 грн/куб.м.
В течение января-марта “Нафтогаз” продавал газ по цене немного ниже предельной — 6,86 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Впрочем, уже с апреля ситуация может измениться.
“Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться”, — говорится в сообщении.
- 18 января Кабинет Министров принял предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.
- Предельная цена тарифа на распределение газа может быть установлена на уровне 1,79 гривны за кубический метр.