Уже с апреля цена на газ от "Нафтогаза" будет формироваться на рыночных принципах. Сейчас она урегулирована постановлением правительства.

Об этом сообщили в пресс-службе “Нафтогаза”.

В компании напомнили, что с 1 февраля и до 31 марта предельная цена на газ урегулирована постановлением Кабинета Министров Украины от 18 января 2021 № 25 и составляет 6,99 грн/куб.м.

В течение января-марта “Нафтогаз” продавал газ по цене немного ниже предельной — 6,86 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Впрочем, уже с апреля ситуация может измениться.

“Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться”, — говорится в сообщении.