Об этом исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко сообщает на своей странице в Facebook.

“На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации относительно активов в Крыму. Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет”, – пишет он.

Также Витренко отмечает, что активы оценивают приблизительно в 8 млрд долларов вместе с процентами.

“Кстати, Премьер-министр Украины в своем письме к Наблюдательному совету “Нафтогаза” отметил, что договоренности с Газпромом стали возможными “благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностям на межгосударственном уровне”. Если это означает веру в то, что такие договоренности имели определяющую роль, то было бы хорошо, если бы политическое руководство государства прямо сейчас достигло договоренности на межгосударственном уровне относительно уплаты нам Россией компенсации за потерю активов в Крыму (примерно 8 млрд долл. включительно с процентами)”, – написал он.

При этом Витренко добавил, что иск выходит за рамки договоренностей об отмене судебных претензий в вопросе о транзитном контракте.

“Замечу, что в арбитраже относительно активов в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не Газпром, и поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с Газпромом, которое “Нафтогаз” заключил в декабре после того как Газпром выполнил решение Стокгольмского арбитража оплатить нам компенсацию в размере 4,6 млрд долл. (плюс 400 млн долл. процентов на дату окончательного расчета), и согласился продолжить транзит газа”, – подчеркнул он.