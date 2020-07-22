НАК "Нафтогаз Украины" повышает цену на газ для населения, за июль она выросла на 7%.

Об этом сообщается на сайте компании.

Повышение стоимости объясняется тем, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая.

“В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), возросла на 16 копеек до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам )”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая цена – на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года.