Об этом сообщается на сайте компании.
Повышение стоимости объясняется тем, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая.
“В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), возросла на 16 копеек до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам )”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что такая цена – на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года.
- НАК “Нафтогаз Украины” заявил, что ненадлежащие расчеты за газ со стороны производителей тепла ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона в 2020 году.