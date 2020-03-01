НАК "Нафтогаз Украины" в марте 2020 года снизила цены на природный газ для промпотребителей.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, “Нафтогаз” предлагает газ по цене 3 981,00 — 4 606,00 грн/тыс. куб. м, без учета НДС и расходов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

По сравнению с ценами на февраль 2020 года, в марте цены снизятся на 12%-15% в зависимости от условий поставки.