Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.
В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, “Нафтогаз” предлагает газ по цене 3 981,00 — 4 606,00 грн/тыс. куб. м, без учета НДС и расходов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.
По сравнению с ценами на февраль 2020 года, в марте цены снизятся на 12%-15% в зависимости от условий поставки.
- НАК “Нафтогаз Украины” с 1 января 2020 года установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей в размере 5500 грн за тысячу кубометров.