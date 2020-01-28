НАК "Нафтогаз Украины" обновил цену на газ для населения, которая будет действовать в январе 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, один кубометр будет стоить 4,65 гривны ($0,19). Цена не включает НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Новая цена рассчитана “Нафтогазом” согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года. По новой методике, цена на текущий месяц будет определяться в соответствии с фактическими биржевыми торгами, которые проходили с 1 по 22 число этого месяца. Компания будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года, стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), определяется по новой формуле.