Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания подаст новый иск против России по утраченным активам в аннексированном Крыму.

Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net.

Уточняется, что “Нафтогаз” намерен подать в Третейский суд Гааги обновленные иски с увеличенной суммой требований.

“Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований – $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд”, – рассказал Витренко.

По словам директора “Нафтогаза”, соответствующее решение суда, согласно которому будет определена сумма компенсаций за утраченное в Крыму имущество, ожидается в “в конце 2020-го или в 2021-ом году”.