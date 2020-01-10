Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net.
Уточняется, что “Нафтогаз” намерен подать в Третейский суд Гааги обновленные иски с увеличенной суммой требований.
“Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований – $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд”, – рассказал Витренко.
По словам директора “Нафтогаза”, соответствующее решение суда, согласно которому будет определена сумма компенсаций за утраченное в Крыму имущество, ожидается в “в конце 2020-го или в 2021-ом году”.
- Ранее глава “Оператора газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон заявил, что переговоры о транзите российского газа через территорию Украины завершены.
- Также стало известно, что Украина и ПАО “Газпром” подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах Газпрома оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).