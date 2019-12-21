Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает корреспондент #Букв.

“Важный момент: мы регулируем вопросы будущих арбитражей. Это потенциальная возможность выигрыша. Однако у нас уже есть образ относительно того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. Решение о 3 млрд четко определено, а решение по другим будут непосредственно в рамках пакета отозваны”, – сказал он.

Министр добавил, что долг по Стокгольмскому арбитражу будет выплачено деньгами, еще до нового года.

“Эта сумма, которая зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до Нового года”, – пояснил Оржель.