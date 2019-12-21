Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает корреспондент #Букв.
“Важный момент: мы регулируем вопросы будущих арбитражей. Это потенциальная возможность выигрыша. Однако у нас уже есть образ относительно того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. Решение о 3 млрд четко определено, а решение по другим будут непосредственно в рамках пакета отозваны”, – сказал он.
Министр добавил, что долг по Стокгольмскому арбитражу будет выплачено деньгами, еще до нового года.
“Эта сумма, которая зафиксирована в решении Стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до Нового года”, – пояснил Оржель.
- Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж обязал “Газпром” доплатить “Нафтогазу Украины” $ 2,56 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В марте в ходе процесса по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража Лондонский суд запретил российской компании выводить активы из Англии и Нидерландов.
- Уже в июне Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК “Нафтогаз Украины” обязал российский “Газпром” в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов из причитающейся ему суммы на счет суда (в качестве гарантии исполнения требований суда).