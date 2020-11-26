За девять месяцев 2020 года убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 17 млрд гривен. За тот же период в прошлом году компания получила 12,9 млрд гривен прибыли.

Об этом проинформировали в пресс-службе НАК.

В качестве причин убытка в “Нафтогазе” называют “меньший спрос и более низкие цены на газ”.

“За девять месяцев 2020 года убыток составил 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 года, за исключением прекращенной деятельности, причинами чего являются меньший спрос и более низкие цены на газ”, – говорится в сообщении.

В НАК уточнили, что еще одним фактором, вызвавшим убытки, стали долги посредников.

“После отмены специальных обязательств (Public Service Obligations, PSO) с 1 августа 2020 года, украинские потребители могут свободно менять поставщика природного газа и получать преимущества от рыночного ценообразования. При этом посредники, поставляющие газ, должны своевременно рассчитываться за него. Однако платежи за часть поставок, реализованных до 31 июля 2020 года на условиях PSO, остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев текущего года. Резерв сомнительных долгов, вероятно, снова будет иметь негативное влияние на прибыльность в следующем квартале”, – сообщили в компании.

За третий квартал 2020 года убыток “Нафтогаза” составил 5,5 млрд грн (по сравнению с убытком 4,8 млрд грн в третьем квартале 2019 года). На результаты повлияло “значительное снижение цен на газ и увеличение объемов продажи газа”.

В “Нафтогазе” также отметили, что за девять месяцев 2020 года было добыто 10,7 млрд куб. м и реализовано 12 млрд куб. м природного газа.

Чистый долг снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 года до 19,7 млрд грн в конце третьего квартала нынешнего года.

Общая сумма денежных средств, перечисленных в госбюджет в 2020 году, составила 87 млрд грн (налоги и дивиденды).

Что касается дивидендов за 2019 год, то 39,6 млрд грн было уплачено в госбюджет в этом году, а 8,5 млрд грн предоплачено в конце 2019 года.