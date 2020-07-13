НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что ненадлежащие расчеты за газ со стороны производителей тепла ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона в 2020 году.

Об этом идет речь в заявлении компании, обнародованном 13 июля.

“Нафтогаз” опубликовал список предприятий-тепловиков, которые не выполняют требования законодательства о минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках публичных специальных обязательств. В компании заявили, что эти предприятия создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период.

“Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Сейчас перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей в Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 предприятий”, — говорится в заявлении.

Кроме того, был опубликован перечень предприятий, которые имеют задолженность по договорам о реструктуризации задолженности, заключенным с “Нафтогазом”.