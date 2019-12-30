НАК "Нафтогаз" подготовился к возможным манипуляциям в российских СМИ и запустил собственный Газовый информационный центр.

Об этом сообщили на странице “Оператора ГТС Украины” в Facebook.

В среду, 1 января 2020 году, истекает 10-летний контракт о транзите газа между “Нафтогазом” и “Газпромом”. В этих условиях, как отмечают в компании, важно подготовиться к возможным информатакам со стороны российский СМИ.

В связи с этим компанией был запущен собственный информационный центр, который будет ежедневно сообщать о состоянии транзита.

“Получить официальную достоверную информацию из первых источников о текущем состоянии транзита и действия всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, вы сможете в Газовом информационном центре. Запланированы ежедневные брифинги с участием руководителей “Нафтогаза”, “Оператора газотранспортной системы Украины”, ключевых лиц государства, а также украинских и иностранных экспертов отрасли”, — говорится в сообщении.