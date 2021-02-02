Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Европейской Солидарности”.

Нардепы считают, что “высокомерные претензии Зеленского к международным партнерам Украины” – это крайне безответственно и недальновидно.

“В коротком интервью американскому телеканалу HBO Зеленский успел наговорить много глупостей. Но самое главное, что Зеленский назначил президента США и лидеров европейских государств ответственными за проблемы в нашей стране. Например, в том, что Украина до сих пор не член НАТО, Зеленский обвинил Джозефа Байдена”, – отмечает народный депутат Мария Ионова.

Она напомнила, что НАТО – это организация, которая работает при условии соблюдения четких правил сотрудничества, и в Альянс невозможно попасть, “разваливая армию и ища мир в глазах Путина”.

В своем интервью Зеленский обвинил европейских лидеров в провале вакцинации в Украине. “Украина не находится в приоритете стран, получающих вакцину сейчас” и “очень неприятным является тот факт, что ты стоишь с протянутой рукой”, – Мария Ионова привела цитаты Зеленского из интервью.

По словам народного депутата, в прошлом году Украина не присоединилась к инициативе по разработке вакцины и потому оказалась последней в очереди на ее получение.

“Для своевременного получения вакцины Зеленский должен был еще летом начинать переговоры непосредственно с ее производителями. Но начал это делать в конце года, когда весь объем вакцин уже был законтрактован другими странами”, – отмечает Ионова.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко выразил свое возмущение словами Зеленского об оккупации Крыма.

“Знаете, где был в это время Зеленский, когда украинцы истекающих кровью на Донбассе? Он истекал потом на съемках кино “Первые 8 свиданий” в России. Что мешало вам, Зеленский, взять оружие как гражданину Украины и пойти защищать Украину? Что мешало тогда бороться за Украину, а не сейчас это рассказывать?” – спросил Гончаренко.

Народный депутат напомнил, что в разгар незаконного референдума он, Петр Порошенко и другие нынешние члены “ЕС” были в Крыму, но “никакого Зеленского там я не увидел”.