Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время пресс-брифинга в пятницу, 22 октября.
По словам главы ВОЗ, прогнозы экспертов неутешительны. Самой тяжелой ситуация будет в странах Северного полушария.
“Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии”, – сказал он.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/9eTsEnYK72
— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 23, 2020
Напомним, что 21 октября во Всемирной организации здравоохранения предоставили отчет, в котором сказано, что за неделю в мире было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражений на COVID-19. По состоянию на 18 октября более 40 млн случаев заболевания и 1,1 миллиона смертей зарегистрировали во всем мире: за последнюю неделю было зарегистрировано более 2,4 миллиона новых случаев и 36 тыс. новых смертей.
- В рамках глобального исследования “Солидарная терапия”, координированного Всемирной организацией здравоохранения, стало известно, что схемы применения Ремдесивира, Гидроксихлорохина, Лопинавира/Ритонавира и Интерферона имели незначительное влияние на 28-дневную смертность или течение COVID-19 у госпитализированных пациентов. Иными словами, эти препараты неэффективны в борьбе с вирусом типа COVID-19.
- По данным ВОЗ, научно доказана эффективность только одного препарата против коронавируса COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни. В настоящее время это Дексаметазон.