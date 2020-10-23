Следующие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в борьбе с коронавирусом COVID-19. Ряд стран мира находятся на опасной траектории.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время пресс-брифинга в пятницу, 22 октября.

По словам главы ВОЗ, прогнозы экспертов неутешительны. Самой тяжелой ситуация будет в странах Северного полушария.

“Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии”, – сказал он.

Напомним, что 21 октября во Всемирной организации здравоохранения предоставили отчет, в котором сказано, что за неделю в мире было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражений на COVID-19. По состоянию на 18 октября более 40 млн случаев заболевания и 1,1 миллиона смертей зарегистрировали во всем мире: за последнюю неделю было зарегистрировано более 2,4 миллиона новых случаев и 36 тыс. новых смертей.