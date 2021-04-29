Мустафу Найєма скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами Державного концерну “Укроборонпром”. Сьогодні його останній робочий день.

Про це повідомили у пресслужбі концерну, а також сам Найєм у Facebook.

“Заступник генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає ДК “Укроборонпром”. З метою оптимізації організаційної структури концерну посаду заступника генерального директора з активів буде ліквідовано. У цілому штат “Укроборонпрому” буде оптимізовано на 10%”, – йдеться у заяві.

Концерн також подякував йому за роботу та досягнення.

Сам Найєм зазначив, що його посаду скоротили без пояснень. Для нього це рішення було несподіваним.

Він також наголосив, що два роки роботи у концерні йому вдалося досягти чималих результатів. Особливо Найєм пишається тим, що його команді вдалося запустити першу в історії концерну інвентаризацію всіх об’єктів права інтелектуальної власності.

“У нас часто заведено йти з каменем за пазухою. Це не той випадок. Я і далі буду вболівати за реформу Концерну, щиро радіти успіхам компанії й сприяти там, де це знадобиться. Ми розпочали загальну велику справу, і я дуже хочу, щоб вона була доведена до кінця”, – написав Найєм.

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року колишній народний депутат (8 скликання) Мустафа Найєм був призначений заступником глави концерну “Укроборонпром”. Через 10 днів, 21 листопада, екснардеп оголосив про призначення на посаду.

5 грудня 2019 року у відповідь на запит журналістів Найєм повідомив, що його щомісячний оклад становить 43 тис. гривень. Також стало відомо, що оклад гендиректора концерну “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 разів менше, ніж його заступника Мустафи Найєма.

У листопаді минулого року заступник генерального директора держконцерну “Укроборонпром”, колишній народний депутат України Мустафа Найєм отримав посаду директора з активів.