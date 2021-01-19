Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации своего преемника Джо Байдена. Однако его отсутствие почти не повлияет на один из важнейших моментов - вручение "ядерного чемоданчика".

Об этом сообщает CNN.

“Ядерный чемоданчик”, или как его дословно называют в США “ядерный футбольный мяч”, содержит оборудование, которое президент использовал бы для аутентификации своих приказов и нанесения ядерного удара. Его всегда носит один из пяти военных помощников. Он должен сопровождать президента в любое время – до времени, когда он официально покинет свой пост.

Как правило, “чемоданчик” передается военном помощнику нового президента. Он будет стоять возле смотрового стенда инаугурации, когда Байден будет принимать присягу.

Однако в среду этот обмен будет проходить по-другому. В частности сейчас Трамп полетел из Вашингтона во Флориду. Согласно протоколу, “ядерный чемоданчик” должен быть с ним.

Эксперты говорят, что помощнику Байдена передадут другой портфель. Это беспрецедентный случай. “Ядерный чемоданчик” будет находиться одновременно у двух президентов – действующего и бывшего. На этот шаг пойдут для демонстрации полной передачи власти.

Хотя этот процесс может протекать несколько иначе, чем в прошлые годы, существуют защитные механизмы, обеспечивающие плавный переход ядерного контроля от одного президента к следующему, независимо от обстоятельств.

Вопреки распространенному мнению, “ядерный чемоданчик” не содержит кнопок или кодов, которые могут автоматически запускать ядерное оружие. В то же время в нем содержится оборудование и полномочия, которые президент использовал бы для заказа удара.

“Существует по меньшей мере от трех до четырех одинаковых “ядерных чемоданчиков”: один следует за президентом, второй находится с вице-президентом, а один традиционно считается резервным”, – заявил старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists (“Бюллетень ученых-атомщиков”) Стивен Шварц.

Также он рассказал, что к “чемоданчику” добавляется пластиковая карта, так называемый “крекер”. Эту карту президент должен постоянно иметь при себе, ведь она содержит буквенно-цифровой код идентификации личности главы государства.

Помощник Трампа, который сопровождает его с “ядерным чемоданчиком”, должен 21 января вернуться из Флориды в Вашингтон и принести его. При этом все ядерные коды Трампа будут деактивированы.

Коды Байдена станут активными к обеду в среду, но он сможет ими воспользоваться только в четверг.