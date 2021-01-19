Об этом сообщает CNN.
“Ядерный чемоданчик”, или как его дословно называют в США “ядерный футбольный мяч”, содержит оборудование, которое президент использовал бы для аутентификации своих приказов и нанесения ядерного удара. Его всегда носит один из пяти военных помощников. Он должен сопровождать президента в любое время – до времени, когда он официально покинет свой пост.
Как правило, “чемоданчик” передается военном помощнику нового президента. Он будет стоять возле смотрового стенда инаугурации, когда Байден будет принимать присягу.
Однако в среду этот обмен будет проходить по-другому. В частности сейчас Трамп полетел из Вашингтона во Флориду. Согласно протоколу, “ядерный чемоданчик” должен быть с ним.
Эксперты говорят, что помощнику Байдена передадут другой портфель. Это беспрецедентный случай. “Ядерный чемоданчик” будет находиться одновременно у двух президентов – действующего и бывшего. На этот шаг пойдут для демонстрации полной передачи власти.
Хотя этот процесс может протекать несколько иначе, чем в прошлые годы, существуют защитные механизмы, обеспечивающие плавный переход ядерного контроля от одного президента к следующему, независимо от обстоятельств.
Вопреки распространенному мнению, “ядерный чемоданчик” не содержит кнопок или кодов, которые могут автоматически запускать ядерное оружие. В то же время в нем содержится оборудование и полномочия, которые президент использовал бы для заказа удара.
“Существует по меньшей мере от трех до четырех одинаковых “ядерных чемоданчиков”: один следует за президентом, второй находится с вице-президентом, а один традиционно считается резервным”, – заявил старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists (“Бюллетень ученых-атомщиков”) Стивен Шварц.
Также он рассказал, что к “чемоданчику” добавляется пластиковая карта, так называемый “крекер”. Эту карту президент должен постоянно иметь при себе, ведь она содержит буквенно-цифровой код идентификации личности главы государства.
Помощник Трампа, который сопровождает его с “ядерным чемоданчиком”, должен 21 января вернуться из Флориды в Вашингтон и принести его. При этом все ядерные коды Трампа будут деактивированы.
Коды Байдена станут активными к обеду в среду, но он сможет ими воспользоваться только в четверг.
- Как известно, после событий 6 января Вашингтон находится в состоянии повышенной готовности. Уже в эту среду, 20 января, состоится инаугурация. Сторонники Дональда Трампа намерены протестовать в Вашингтоне в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.
- Накануне этого события в Вашингтоне существенно усиливают меры безопасности. Инаугурацию Байдена будут охранять втрое больше военных, чем в Афганистане, Ираке и Сирии вместе взятых.
- 18 января часть здания Капитолия эвакуировали из-за пожара в центре Вашингтона. Это, согласно заявлению Секретной службы США, было сделано из-за излишней предосторожности в связи с событиями 6 января.
- Федеральное бюро расследований в частном порядке предупредило правоохранительные органы о том, что есть признаки потенциальных попыток сорвать инаугурацию Джо Байдена в среду, 20 января.