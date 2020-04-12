Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
“Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии”, – говорится в сообщении.
На третьем месте – Ивано-Франковская область (291 случай).
Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всех заражения отсутствовали именно в Николаевской области.
По состоянию на 09:30 12 апреля в Украине официально зафиксировано 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.
- По состоянию на 11 апреля в Вооруженных силах Украины подтвердили еще 7 случаев заражения коронавирусом COVID-19.