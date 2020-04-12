В Украине наиболее стремительно новый коронавирус COVID-19 распространяется в Черновицкой области (432 человека) и Киеве (416 случаев).

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

“Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии”, – говорится в сообщении.

На третьем месте – Ивано-Франковская область (291 случай).

Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всех заражения отсутствовали именно в Николаевской области.

По состоянию на 09:30 12 апреля в Украине официально зафиксировано 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.