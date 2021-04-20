Індія переживає серйозну другу хвилю COVID-19, і багато штатів щосили намагаються впоратися зі зростаючим числом нових захворювань. Уттар-Прадеш, найбільш густонаселений штат Індії, знаходиться в числі найбільш постраждалих в країні.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

З моменту початку пандемії в минулому році в цілому було зареєстровано 851 620 випадків і 9830 смертей у штаті. Проте влада штату заявляє, що ситуація знаходиться під контролем.

Зараз штат знаходиться на межі – центри тестувань переповнені, лікарні відмовляються приймати пацієнтів, тому що також переповнені. Похоронні вогнища в місцях кремації горять цілодобово.

Уттар-Прадеш з населенням 240 мільйонів осіб є найбільш густонаселеним штатом Індії. Якби це була окрема країна, вона була б п’ятою за чисельністю населення в світі, відразу після Китаю, Індії, США та Індонезії – і більшою, ніж Пакистан і Бразилія.

Штат також є найбільш важливим у політичному житті країни – він направляє в парламент найбільшу кількість депутатів – 80. Нинішній прем’єр країни Нарендра Моді також з Уттар-Прадеш. Однак цей політичний вплив не приніс штату значного розвитку.

В даний час у штаті зареєстровано 191 000 активних випадків захворювання коронавірусом, і щодня реєструються тисячі нових випадків інфікування – хоча вважається, що їхня кількість набагато вища, а все через нестабільну інфраструктури охорони здоров’я.

Серед тих, хто захворів – головний міністр штату Йоги Адітьянатх, кілька його колег з кабінету міністрів, десятки урядовців і сотні лікарів, медсестер та інших медичних працівників.

Лікарні все частіше відмовляються приймати пацієнтів через переповненість.