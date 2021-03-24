Крупнейшая в мире угледобывающая компания Coal India Limited (CIL) планирует инвестировать в проект солнечной энергии мощностью 3 ГВт совместно с государственной компанией NLC India.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Компания также хочет участвовать в аукционах по продаже солнечной энергии в Индии и выигрывать проекты, предлагая самые низкие цены на чистую энергию.

Это огромный шаг для компании.

“Угольный бизнес, как вы знаете, мы потеряем в следующие два-три десятилетия. В ближайшие годы солнечная энергия постепенно заменит уголь в качестве основного источника энергии”, – сказал глава CIL Прамод Агарвал в интервью Reuters.

Проект компании по солнечной энергии с NLC India будет стоить 125 миллиардов рупий (1,73 миллиарда долларов), при этом ожидается, что CIL инвестирует примерно половину этой суммы к 2024 году.

За три года до марта 2020 года группа закрыла 82 шахты и сократила штат на 18 600 человек.

Агарвал сказал, что он ожидает дальнейшего сокращения штата, при этом сэкономленные средства могут быть реинвестированы в производство солнечных батарей.

В настоящее время Индия потребляет около одного миллиарда тонн угля ежегодно, что делает ее вторым по величине потребителем в мире после Китая.

По данным министерства угольной промышленности Индии, CIL на сегодняшний день является крупнейшим производителем угля в стране: компания планирует добыть 710 миллионов тонн угля в 2020-2021 годах.

По данным Агентства энергетической информации США, это немного больше, чем добыли все угольные компании США в 2019 году.

Индия подписала Парижское соглашение об изменении климата и обязалась сократить свои выбросы до 35% к 2030 году по сравнению с уровнями 2005 года.

В прошлом году выбросы в стране снизились впервые за десятилетия.

Индия надеется произвести 175 ГВт из возобновляемых источников энергии к следующему году, а к концу десятилетия – 450 ГВт.