Крупнейший банк Нигерии Access Bank Plc обвиняют в незаконном блокировании счета, который используется для поддержки журналистов, освещающих протесты против жестокости полиции.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

В начале октября в Нигерии вспыхнули протесты против злоупотреблений специального отряда полиции против грабежей.

Поводом для этого стало распространение в сети видео, на котором якобы видно, как сотрудники отряда убивают гражданского.

5 октября тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие. Протесты переросли в массовые беспорядки и грабежи по всей стране. Во время столкновений между протестующими и полицейскими погибли более 70 человек, в том числе – полицейские и солдаты. Протесты продолжались три недели.

На днях компания Gatefield Nigeria Ltd. подала в федеральный суд иск против Access Bank, обвинив финучреждение в незаконном блокировании ее счета.

По данным фирмы, счет использовался для сбора средств в поддержку независимых нигерийских журналистов, освещавших общенациональные демонстрации.

Gatefield Nigeria Ltd. требует разблокировки счета и компенсации убытков в размере 262 тысяч долларов.

Примечательно, что счета компании были заблокированы без решения суда. Access Bank заявляет, что Центральный банк Нигерии приказал ввести такие ограничения. В свою очередь представитель центрального банка не ответил на просьбу о комментарии по этому поводу.