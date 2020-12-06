Об этом в Facebook сообщил директор ГК “Буковель” Александр Шевченко.

“Думаю, нам удастся открыть зимний сезон с 4 по 6 декабря … Приезжайте в Украинские Карпаты. Здесь не живет никакой вирус, здесь свежий воздух, роскошно и классно”, – отметил Шевченко.

По его словам, в первые дни декабря будут работать много подъемников и много трасс. В “Буковеле” радуются хорошей погоде, ведь выпало уже много снега.

А еще Александр Шевченко приглашает гостей курорта посетить новый ресторан.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что во время жесткого карантина (локдауна), который Кабинет Министров потенциально может ввести с начала января 2021 года, возможно, будут работать отели, церкви и горнолыжные курорты.

Напомним, что по состоянию на 6 декабря в Ивано-Франковской области в целом зафиксировано 39 373 случая коронавирусной болезни.

Ранее государственный “ПриватБанк” заявил, что выставит на продажу две трети горнолыжного курорта “Буковель”, которые банк получил в наследство после национализации. Часть курорта до сих пор принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

“Буковель” – крупнейший горнолыжный курорт Украины, доля которого (подъемники, гостиницы, земля) принадлежит государству. Расположен близ села Поляница Яремчанского городского совета. Самая высокая точка курорта – гора Долгая – 1372 м. Зимний сезон может длиться с ноября по апрель.