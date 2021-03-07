Об этом говорится в пресс-релизе “Украинской национальной лотереи”.
“Джекпот государственной тиражной лотереи Супер Лото сорван 6 марта онлайн-игроком. Победитель купил 1 билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей подряд стоимостью 450 гривен”, – говорится в сообщении.
Джекпот игрок получил за все 6 угаданных номеров в одной комбинации, а также получит еще 20 гривен за 2 угаданых номера.
“Ждем победителя в офисе Украинской Национальной Лотереи для получения джекпота”, – добавили в УНЛ.
Также там уточнили, что теперь новый джекпот стартует с 3 миллионов гривен.
Личность победителя в УНЛ не назвали.
Лотерейные выигрыши в Украине облагаются налогом – 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.
- Житель Ирландии выиграл джекпот в лотерее EuroMillions более 175 млн евро