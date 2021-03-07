Один из игроков "Супер лото" выиграл крупнейший в истории Украины джекпот - 33 млн 32 000 гривен.

Об этом говорится в пресс-релизе “Украинской национальной лотереи”.

“Джекпот государственной тиражной лотереи Супер Лото сорван 6 марта онлайн-игроком. Победитель купил 1 билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей подряд стоимостью 450 гривен”, – говорится в сообщении.

Джекпот игрок получил за все 6 угаданных номеров в одной комбинации, а также получит еще 20 гривен за 2 угаданых номера.

“Ждем победителя в офисе Украинской Национальной Лотереи для получения джекпота”, – добавили в УНЛ.

Также там уточнили, что теперь новый джекпот стартует с 3 миллионов гривен.

Личность победителя в УНЛ не назвали.

Лотерейные выигрыши в Украине облагаются налогом – 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.