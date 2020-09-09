В ближайшее время могут уволить министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, а вопрос увольнения министра финансов Сергея Марченко рассмотрят после принятия бюджета.

Об этом говорится в материале #Букв “Шантаж и война за таможенные потоки: что объединяет фото Богдана и Саакашвили и слухи об отставке министра финансов”.

Так, о возможности увольнения Марченко и Петрашко заявили на прошлой неделе руководители фракции “Слуга народа”.

Отмечается, что причиной недовольства работой Марченко является ситуация на таможне и сотрудничество с МВФ.

“Действительно, если бы на это была воля только профильного комитета, то его бы (Марченко) уже уволили. Не только из-за таможни, но и из-за провала переговоров с МВФ. Думаю, этот вопрос возникнет после презентации изменений в бюджет”, – рассказал собеседник #Букв в комитете.

“Там не только вопрос по таможне и почему он занизил уровень доходов, там еще вопрос провала переговоров с МВФ. Он просто избегает переговоров, ссылаясь на какие-то совещания”, – добавил высокопоставленный собеседник #Букв.

В то же время, собеседники #Букв в монобольшинстве все же сомневаются, что Марченко уволят, особенно, перед рассмотрением вопроса бюджета. Кроме того, его вроде бы защищает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

“Поэтому, скорее, мы уволим не Марченко, а министра экономики Петрашко. Хотя его и защищает Шмыгаль, с которым он учился, но там нет никакого результата и слишком много проталкивания Бахматюка”, – добавили они.