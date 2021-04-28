Про це він заявив під час засідання уряду.

Він нагадав, що минулого тижня Чернівецька, Львівська та Одеська області залишили “червону” зону карантину.

“За минулий тиждень одразу три області залишили “червону” зону карантину. Фактично по всіх областях ми бачимо, що йде зниження кількості нових випадків і зниження госпіталізацій. Ще декілька регіонів у найближчі тижні або навіть дні зможуть послабити карантинні обмеження”, – зазначив прем’єр.

Крім того, Шмигаль заявив про ефективність адаптивного карантину та закликав місцеву владу посилювати обмеження у разі погіршення епідеміологічної ситуації.

“Не треба забувати, що травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності, і тільки від нас залежить, станеться це, чи ні. Уряд обіцяв, що не буде посилювати карантин на Великдень та травневі свята. Карантин посилювати не будемо, але будемо посилювати заходи щодо дотримання тих обмежень, які встановлені. Перш за все мова йде про соціальну дистанцію і масковий режим”, – сказав він.