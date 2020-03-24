Украинские ритейлеры ожидают, что в ближайшие несколько дней в стране может наблюдаться дефицит товаров первой необходимости.

Об этом говорится в статье #Букв “Экономика на карантине: где уже проявилась кризис, и как его “останавливают”.

Отмечается, что перед карантином ритейлеры увеличили импорт продовольствия, и украинский агропромышленный комплекс также нарастил производство продовольствия. Поэтому в первые дни карантина пустых полок в супермаркетах почти не было.

Глава Таможенной службы Максим Нефедов рассказал, что за 17 дней марта 2020 года продуктов завезли на 40 000 тонн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. В общем импортировали 158 000 тонн продовольственных продуктов стоимостью $ 211 млн. Больше всего завозили фруктов, съедобных плодов и орехов – 45 800 тонн, стоимостью $33,9 млн.

В то же время, Александр Деркач, совладелец холдинга “Молочный альянс” рассказал, что Яготинский молокозавод увеличил производство продукции с 270 тонн до 310-320 тонн в сутки, чтобы удовлетворить все заявки торговых сетей.

При этом, чем длиннее становится карантин, тем больше становится нехватка продуктов на полках. Официально представители торговых сетей уверяют, что это временно, и в ближайшее время поставки продуктов будут нормализованы. В частности, руководитель департамента корпоративных коммуникаций Fozzy Group Нина Мищенко сказала #Буквам, что скачек спроса на товары первой необходимости в “Сильпо” и “Фора” предусмотрели, и накопили соответствующие запасы на складах. Ситуативная нехватка мяса и молочных продуктов – возможна, но такие товары пытаются подвозить оперативно.

Зато в сети АТБ уже ограничили отпуск определенных товаров в одни руки и предупредили о повышении цен на отдельные группы товаров. Генеральный директор корпорации “АТБ” Борис Марков подорожание “борщевого набора” и антисептиков объяснил ростом отпускных цен поставщиков. Марков добавил, что “компания прилагает все усилия для стабилизации цен”.

При этом, собеседники #Букв из числа представителей торговых сетей неофициально допускают, что в ближайшие несколько дней дефицит товаров первой необходимости может сохраняться, потому что поставщики не спешат идти навстречу в вопросе отпускных цен.