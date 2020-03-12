Об этом сообщается на сайте Nature.
Останки скелета динозавра обнаружили в янтаре, возраст которого составляет около 99 миллионов лет.
Важно то, что янтарь хорошо сохранил скелет и это дает четкое понимание строения мягких тканей и скелетную анатомию. В других породах так останки не сохраняются.
Животное получило имя Oculudentavis khaungraae (“глазастая и зубастая птица”) за большие глазницы, зубы и внешность, напоминающая колибри. Предполагается, что что динозавр вел дневной образ жизни и, вероятно, питался беспозвоночными.
Образец исследовали при помощи компьютерной томографии. Длина черепа птицы составила всего 7,1 миллиметра, а длина головы с клювом менее двух сантиметров. Это позволило предположить, что животное сходно с колибри-пчелой, самой маленькой из современных птиц. Клюв этой птицы имел острые зубы, примерно по 30 на каждой челюсти. У нынешних птиц такое практически не встречается, поэтому ученые предполагают, что это не птица, а именно динозавр.
Стоит отметить, что в янтаре из Мьянмы довольно часто находят останки динозавров, например: хвосты с перьями, крылья птиц мезозойского периода и многое другое.
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