Самое дорогое для больных коронавирусом COVID-19 сейчас – это кислород, и без него количество смертей возрастет в разы.

Об этом рассказала в интервью изданию Deutsche Welle врач из Любарской районной больницы Елена Кравчук. DW опубликовало ее трогательную видеоисторию.

Кравчук является заместителем главврача Любарский районной больницы. Это лечебное учреждение находится в населенном пункте Любар (Любарский район Житомирской области). По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, этот район был отнесен к “красной” зоне карантина.

Елена Кравчук, как и большинство ее коллег, переболела COVID-19. Впоследствии она подменяла заведующую инфекционным отделением, которая также заразилась коронавирусом.

Кравчук непосредственно занимается больными коронавирусом, хотя по специальности невропатолог. Она научилась работать на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы оказывать помощь больным COVID-19.

В интервью DW она сообщила, что в их больнице “переболела большая часть медперсонала”.

“Очень много медперсонала заболело. В тот момент у нас была огромная вспышка в Любаре. То есть к нам поступали по 58 человек за сутки. Людей было очень много, и было очень много тяжелых (больных, -ред.)”, – сообщила врач.

Кравчук также рассказала о буднях работы с больными коронавирусом.

“Я видела людей, которые даже не заметили, что болеют, и имели ПЦР-положительный (тест, – ред.). И видела людей, которые не имели ПЦР-положительного (теста, – ред.), но они умирали. Основная причина – что они поступают уже с опозданием. ПЦР уже негативный, массивные пневмонии. То есть это те скептики, которые не верят. Некоторые люди говорят: “Зачем я пойду – у меня денег нет”. Это очень частый аргумент. Другие говорят: “Я никогда в больнице не был”. А третьи: “Я не верю в это, это обычный грипп, обычное ОРЗ (острое респираторное заболевание, – ред.)”. Нет, это не обычное ОРЗ”, – проинформировала она.

Врач уверена, что худшее в ситуации с COVID-19 в Украине “еще впереди”, так как параллельно с коронавирусом будет наблюдаться заболевание гриппом.

“Никто не отменял грипп. У нас были огромные вспышки гриппа уже в период ноября-декабря… Но есть разница: мы знаем, как лечить грипп, а COVID-19 мы не знаем, как лечить”, – подчеркнула она.

По словам Кравчук, самое ценное при лечении больных коронавирусом – это кислород.

“Я бы хотела, чтобы вы спросили меня: “Как вы считаете, что сейчас самое ценное?” Для кого-то – нефть, для кого-то – золото. Спросите моих пациентов, что самое дорогое. Самое дорогое сейчас – кислород. Как человек тянется рукой – насколько видна зависимость от него! И ты видишь, что человек живет, он оживает. Ты накладываешь эту маску, и они глазами только ищут, чтобы увидеть свою сатурацию. Бывает так, что ты поставишь на меньше – посмотреть, какая динамика. Они тянут руку, чтобы сделать больше – самостоятельно. Я говорю: “Вам нельзя, вам уже надо отвыкать, мы вас отлучаем”. Люди очень пугаются”, – отметила врач.

Кравчук выразила мнение, что в стране стоит организовать сеть доставок кислорода, так как в Любаре с этим возникают проблемы (в частности, нет достаточного количество автомобилей для его доставки).

“Неоднократно я прокручивала сценарий: что будет, если закончится кислород. Кажется, что это таки произойдет. С такой скоростью – произойдет. Специалисты уже должны были продумать – так как в Китае было. Переоборудовать другие заводы и подумать, как обеспечить кислородом. Это будет (закончится кислород, – ред.), и мы не успеем… Если не будет кислорода, процент смертей вырастет в два, три, четыре раза”, – заявила врач.