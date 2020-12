Фото обложки опубликовано в соцсетях издания.

На ней изображена перечеркнутая надпись “2020” и слова “худший год в истории”.

Издание назвала 2020 год худшим в современной истории, в том числе, из-за пандемии коронавируса.

“В истории США были и худшие годы, и, конечно, худшие годы в мировой истории. Но большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного этому. Вам должно быть больше 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года; примерно 90 лет, чтобы иметь представление об экономических лишениях, вызванных Великой депрессией; и 80 лет, чтобы сохранить хоть какие-то воспоминания о Второй мировой войне и ее ужасах. У остальных из нас не было подготовки к этому: к постоянным стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу; к выборам, оспариваемым на основе чьей-то фантазии; к вирусу, который, возможно, возник из-за летучей мыши только для того, чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и положить конец жизни примерно 1,5 млн человек по всему миру”, – подчеркнула в статье для Time кинокритик Стефани Захарек.

“Если бы 2020 год был фильмом-антиутопией, вы бы, вероятно, выключили его через 20 минут. Этот год не был так же захватывающим, как вымышленный апокалипсис… Нашей наиболее изнурительной угрозой этого года было чувство беспомощности. Хотя среди людей общепринято верить в свою прочность, в частности, американцы верят, что могут победить любой кризис”, – говорится в статье.

Захарек напомнила, что, помимо пандемии, экономического кризиса, угрозы голода во многих странах, масштабных лесных пожаров в Австралии и американском штате Калифорнии, а также прочих катаклизмов, 2020 год унес жизни значимых для США людей.

Так, умерла член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, погиб баскетболист Коби Брайант, скончался звезда фильма “Черная пантера” Чедвик Боузман.

В мае от рук полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд, из-за чего по всей стране, да и в других странах мира вспыхнули протесты.

“Американцы по своей природе оптимисты. Вот почему мы нравимся нашим союзникам, даже если они тайно издеваются над нами за нашей спиной, но нам все равно!.. Оптимизм – наша самая нелепая и величайшая черта. В Америке не всегда бывает утро. Иногда перед ним нам нужно пережить самый темный час”, – сказано в статье Time.

TIME’s new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC

— TIME (@TIME) December 5, 2020