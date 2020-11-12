Найем получил повышение в «Укроборонпроме»

Про це сказано в повідомленні пресслужби держконцерну.
До повышения Найем занимался взаимодействием с органами государственной власти, а теперь ему поручили возглавить работу по управлению активами и корпоративными правами, а также вести мониторинг государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.
В комментарии “Украинской правде” он подчеркнул, что после назначения на новую должность его круг полномочий увеличился.
“Получил право подписи касательно имущественных вопросов”, – отметил он.
На должность нового руководителя по коммуникациям пришел Владимир Гайдаш. В прошлом он возглавлял департамент коммуникации АО “Укргазвыдобування”, фармацевтической корпорации “Артериум”, авиакомпании “Аэросвит”, ИТ холдинга КМ Core. Он был советником по коммуникациям председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, рассказали в пресс-службе “Укроборонпрома”.
В ближайшее время главным предметом взаимоотношений госконцерна с государством станет реформирование концерна, налаживание контрактов с заказчиками и эффективность использования активов, сказал Найем.
“Для понимания, сегодня в собственности предприятий “Укроборонпрома” находится более 11 млн м² недвижимости, из которых более 210 тыс м² – это избыточное имущество, которое уже давно не задействовано в производственных процессах предприятия концерна, а следовательно, может быть продано или передано в аренду. Моя задача как директора по активам будет заключаться в том, чтобы в ходе реформирования концерна все эти процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий. “Дерибан” и сомнительные схемы вывода имущества из оборонных предприятий должны остаться в прошлом”, – рассказал он о своих обязанностях.
Напомним, 11 ноября бывший народный депутат (8 созыв) Мустафа Найем был назначен заместителем главы концерна “Укроборонпром”. Спустя 10 дней, 21 ноября, экс-нардеп объявил о назначении на должность.
5 декабря в ответ на запрос журналистов Найем сообщил, что его ежемесячный оклад составляет 43 тысячи гривен. Также стало известно, что оклад гендиректора концерна “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 меньше, чем его заместителя Мустафа Найем.
- Накануне стало известно, что министерство финансов урезало финансирование декабрьских расходов из-за недовыполнения государственного бюджета. Так Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Госказначейству прекратить финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии, соцвыплаты).
- Из-за недовыполнения госбюджета Министерство финансов заблокировало выплаты Украинского культурного фонда. Приостановлены выплаты грантовых средств и зарплат.