Про це повідомляє портал Just Jared.

Поні принца Філіпа і його знаменита полірована темно-зелена карета будуть передані члену родини, який розділяє його любов до управління екіпажем.

Це 17-річна Луїза, відома як “улюблена онука” королеви й принца Філіпа. Дочка принца Едварда і графині Уессекської була присутня на жалобних заходах. Вона стояла в компанії мами Софі та молодшого брата Джеймса.

Під час похорону на Луїзі була помічена брошка із зображенням коня і хлиста.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.