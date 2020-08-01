У 2020 році КМКФ “Молодість” стала на шлях глибинних трансформацій і структурних змін, покликаних наповнити бренд фестивалю новими змістами та актуалізувати його унікальну спадщину.

Дмитро Онисович, магістр міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка, у свої 24 роки отримав визначальний досвід у стратегічних комунікаціях, маркетингу та digital менеджменті у таких компаніях як Fedoriv та Justin.

На позиції маркетингового директора Дмитро разом з генеральним директором Іваном Адамчуком, розробив нову візію та маркетингову стратегію “Молодості”, що вже сьогодні змінює обличчя кінофестивалю.

“Це мій свідомий крок. Це той рідкісний випадок, коли я недовго думаючи, прийняв рішення. Молодь повинна розвивати “Молодість” і я в неї вірю. Ігорю Шестопалову щиро вдячний за підтримку в той час, коли вона мені конче була необхідна. Він і надалі займатиметься улюбленою справою на посаді програмного директора”, – Іван Адамчук, генеральний директор КМКФ “Молодість”

“Вдячний за довіру та підтримку нашої молодої команди “Молодості”. В першу чергу, це історія про людей, і саме тому я справді пишаюся тими професіоналами, яких ми змогли об’єднати навколо ідеї кінофестивалю. Адже він повинен не просто відповідати свої назві, але і залучити якомога ширшу аудиторію людей, для яких молодість – це не просто слово, а спосіб мислення у всіх його сенсах. Починаючи нову сторінку в історії “Молодості”, я хочу зосередитися на посиленні ролі фестивалю та розширення його реальних меж. Тому ми вже зараз розвиваємо та реалізуємо нові проекти. Так, 24-25 липня відбувся масштабний форум “Продакшн в Україні”, що започаткував наш освітній напрямок і став точкою взаємодії для чисельних представників рекламної та кіноіндустрії. Цьогоріч “Молодість” не зупиняється лише на фестивалі, тож далі буде! І не забувайте: Молодість – кіно не без питань”, – Дмитро Онисович, генеральний продюсер КМКФ “Молодість”