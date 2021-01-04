На знаменитый пляж Кута на острове Бали после шторма 1 января вынесло 30 тонн мусора. Первые дни нового года местные жители провели за уборкой.

Об этом сообщает CNN.

“Около 70% морского мусора – это пластиковые отходы”, – говорит полковник Маде Махапарта из регионального военного командования Удаяны.

По словам главы Управления по окружающей среде Бадунга Ваяна Пуджи, пластиковый и другой морской мусор смывает на пляж Куты каждый год в сезон дождей.

Загрязнение пластиком – серьезная проблема в Индонезии. В ноябре 2018 года возле острова Капота в национальном парке Вакатоби, недалеко от Сулавеси, был обнаружен мертвый кит с шестью килограммами пластиковых отходов в желудке.

В апреле правительство Индонезии запустило план по значительному сокращению количества пластиковых отходов в стране. Также планируется сократить количество пластиковых отходов в океане к 2025 году и избавиться от загрязнения пластиком к 2040 году.