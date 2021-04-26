Кожен, хто хоч раз стикався з ремонтом знає, наскільки це трудомісткий і відповідальний процес. Щоб скоротити його за часом і витратами, необхідно уникати помилок.

Про найпоширеніші читайте нижче.

Помилки в облаштуванні санвузла

Ремонт в санвузлі викликає максимальну кількість питань. Серед найбільш поширених помилок в облаштуванні цієї частини простору можна виділити:

поєднання, спочатку розділеного, туалету та ванної кімнати – у великій родині це може бути не кращим рішенням;

використання гіпсокартонних стель – краще віддати перевагу натяжним, як більш вологостійкий варіант;

неякісна сантехніка – краще один раз витратити велику суму, ніж потім мати великі проблеми.

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Помилки на етапі планування

Якщо ви вирішили займатися переплануванням квартири, обов’язково продумайте все до дрібниць. Знесені стіни заново поставити не вийде, тому важливо розрахувати все до міліметра.

Дуже важливо ретельно спланувати проводку до початку опоряджувальних робіт. Бажано не тільки розвести дроти до всіх розеток і вимикачів, а й десь зафіксувати розташування захованих в стіну кабелів. В іншому випадку, ви ризикуєте пошкодити один з них, якщо надумаєте свердлити стіну.

Помилки в дизайні інтер’єру

Помилки на етапі обробки легко виправити. Проте і їх краще не допускати. Якісні шпалери і ламінат коштують недешево. І переклеювати їх, через 2-3 місяці після ремонту – не найкраща затія. Тому заздалегідь плануйте загальну стилістику своєї квартири, підбираючи меблі і зонуючи територію. Кращий спосіб – зробити 3Д візуалізацію. Так ви напевно забезпечите себе від непотрібних помилок.

Обов’язково дотримуйтеся поєднання кольорів і відтінків, щоб загальна картинка була гармонійною. Намагайтеся максимально використовувати якісні натуральні матеріали в обробці і не забувайте про зручність і комфорт. Так, рельєфна підлога і стіни виглядають дуже стильно. Але їх використання викликає певні труднощі в прибиранні квартири.