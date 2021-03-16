Об этом он заявил сегодня на брифинге.
Кличко отметил, что ситуация в городе сейчас сложная. Так, на сегодняшний день в стационарах медучреждений Киева находятся более 3500 госпитализированных пациентов. Из них 71% людей – в тяжелом состоянии.
По словам Кличко, “это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии”.
Он отметил, что в столице за последние 1,5 недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое.
Кличко добавил, что “с такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки уже через несколько дней мест в больницах не будет”.
“За прошедшие сутки обнаружили 999 новых случаев. И динамика распространения болезни – угрожающая. Поэтому Киев обращается к Правительству: расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в “оранжевой” зоне. То есть сделать то, что сегодня исключительно в компетенции Правительства”, – заявил Кличко.
Кроме того, он призвал Министерство внутренних дел, Министерство охраны здоровья, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбу усилить контроль за соблюдением установленных карантинных мер.
“В частности, относительно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Так, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей. До 35 тысяч. В нынешней ситуации это может стать вторым “Буковелем”!” – отметил Кличко.
Он также призвал жителей столицы не быть легкомысленными – носить маски и соблюдать карантин.
“Проще носить маску и соблюдать ограничения, чем потом лечиться! А бизнесу хочу сказать: будьте ответственными – и за свое здоровье, и за здоровье других людей! Контролируйте наполненность заведений и соблюдение санитарных требований! Иначе, если ситуация ухудшится, – заведения вновь будут закрыты!” – предупредил Кличко.
(На видео – с 1:40)
Как известно, в столице обнаружили за минувшие сутки 999 больных коронавирусом. Еще 19 человек умерли.
Всего за период эпидемии в городе зафиксировано 2936 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 147 710.
Сейчас Киев находится в “оранжевой” зоне карантина. Согласно правилам адаптивного карантина, “оранжевый” уровень эпидемической опасности устанавливается после “желтого” и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации.
Он не предусматривает установления дополнительных ограничений на государственном уровне, однако сигнализирует об опасности приближения к “красной” зоне карантина.
То есть в регионах из “оранжевой” зоны действуют ограничения “желтой” зоны карантина. Однако местные органы самоуправления имеют право вводить дополнительные ограничения.
- Из-за угрожающей ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в Киеве столичные власти приняли решение начать весенние каникулы для части учащихся в школах на два дня раньше – с четверга, 18 марта.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.