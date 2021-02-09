Во Франции 116-летняя сестра Андрэ (в миру Люсиль Рэндон) - страрейшая жительница Европы и Франции - перенесла коронавирус COVID-19 и выздоровела.

Об этом сообщает газета Var-Matin.

У женщины диагностировали коронавирусную инфекцию 16 января в доме престарелых Sainte Catherine Labouré в Тулоне.

Как отмечает издание, женщина сначала даже не подозревала, что заразилась. Болезнь протекала бессимптомно. Самым тяжелым для долгожительницы было пережить одиночество на самоизоляции. Представитель дома престарелых отметил, что женщина не боялась болезни, но беспокоилась по поводу других постояльцев.

Люсиль Рэндон родилась 11 февраля 1904 года. В юности она работала гувернанткой. Когда ей был 41 год, стала монахиней и устроилась на работу в больницу Виши, где помогала сиротам и старикам. В 1979 году поступила на службу в монастырь, а в 2009 году оказалась в тулонском доме престарелых.

Рэндон – старейшая женщина во Франции и Европе из тех, чей возраст документально подтвержден.