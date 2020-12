#Букви пригадують про найважливіші події, які зробили 2020 рік таким, який післясмак він після себе залишив.

2020 рік розпочався зі спекуляцій про можливий початок Третьої світової війни. 3 січня стало відомо, що під час ракетного обстрілу аеропорту Багдада, Ірак і його околиць за наказом президента США Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касима Сулеймані. Американський лідер називав його “терористом №1 у світі”. У відповідь на такі дії Іран обіцяв “суворо помститися” США.

У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів. Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.

В той самий час президент України Володимир Зеленський без будь-яких анонсів попрямував до Оману. Про це українці дізналися з повідомлень ЗМІ. Коли приховати візит не вийшло, пресслужба українського лідера заявила, що Зеленський найближчими днями проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

З ким саме у Глави держави заплановані зустрічі спершу розповісти не могли. Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран у конфлікті через ліквідацію Сулеймані. Вони нібито обговорили нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман міститься у чорному списку Євросоюзу.

За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень. Однак чиїм коштом Зеленський літав в Оман так і не стало відомо. Витрати на це так і не були позначені у його податковій декларації.

Жваве обговорення викликав не тільки раптовий та таємничий візит президента, а й події довкола нього. Зокрема, після того, як президент відвідав країну, в віці 79 років помер Султан Омана Кабус бен Саїд, що правив державою 50 років. А 15 січня у деяких частинах Оману температура впала до рівня нижче нуля, а сильні дощі викликали раптові повені.

У той час, коли президент перебував в Омані, в Тегерані незабаром після зльоту з Тегерана, Іран літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (до того ж зі розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”). Домовитися щодо виплати компенсації жертвам загиблих вдалося тільки за рік, а плутанина із підсумками розслідування причин аварії триває й досі.

Того ж місяця спливли скандалі плівки, записані під час нарад із тодішнім прем’єром Олексієм Гончаруком. На плівках можна було почути і те, як члени уряду та вище керівництво Нацбанку збираються брехати президентові, і відверті зазнання очільника уряду про те, що в економіці він “повний профан”. Тоді ж поповзли перші чутки про можливу відставку Гончарука та його уряду.

Поки Україна жила черговим скандалом у вищих ешелонах влади, мільярдер Ілон Маск вкотре заговорив про космічне та далеке — можливе переправлення землян на Марс. Він, до слова, планує переправити туда аж 1 млн осіб вже до 2050 року.

Також січень запам’ятався розколом у британській королівській родині. Принц Гаррі і його дружина, голівудська акторка Меган Маркл публічно заявили про намір вийти з королівської сім’ї, відмовитися від виконання королівських обов’язків, аби більше часу жити приватним життям. Гаррі та Меган Маркл були позбавлені королівських титулів і з березня не виходять в світ як члени королівської родини. Тепер принц та голлівудська акторка займаються благодійністю, працюють над подкатом і заснували продюсерську фірму.

Хоча перші випадки зараження COVID-19, як припускають фахівці, могли мати місце ще у жовтні 2019 року, а про спалах хвороби стало відомо ще в грудні, саме січень 2020 року перегорнув наше уявлення про нормальне життя. Наприкінці місяця у Китаї були ведені безпрецедентні карантинні заходи безпеки: у провінціях, де коронавірус поширювався найактивніше Все, що могло і не могло, припинило роботу, пересування громадян між містами було заблоковано, пересування вулицями — суворо обмежено. Так наш лексикон поповнило слово “локдаун”, яке вже під кінець 2020 назвуть словом року.

Лютий розпочався з вкрай важливої і довгоочікуваної новини. За три роки після проведення референдуму про вихід з Європейського Союзу Велика Британія нарешті зробила це —Brexit відбувся. Утім, половина британців досі переконана, що це не відбулося без російського вручання.

Відповідно до угоди з ЄС, 31 січня Велика Британія втратила представництво і право голосу в органах влади Євросоюзу, але при цьому залишилася частиною єдиного економічного простору аж до кінця 2020 року. Протягом цих 11 місяців сторони мали домовитися про нові умови торгівлі і співпраці, однак перемовини розблокували тільки під кінець року і врешті-решт було підписано тимчасову угоду.

Тоді ж дійшов до логічного підсумку тривалий процес імпічменту президента США Дональда Трампа, через який Україна довгий час мерехтіла на перших шпальтах закордонних видань.

Як відомо, приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року.

Після публікації стенограми цієї розмови Трампа звинувачували в тому, що він чинив тиск на українську владу, заморозивши мільйони доларів військової допомоги та вимагаючи, аби Україна публічно оголосила про розслідування щодо його опонента на виборах Джо Байдена. Також його звинувачували й у перешкоджанні розслідуванню цих фактів Конгресом. Утім, 5 лютого Сенат США остаточно виправдав Трампа.

9 лютого нова і тоді ще зовсім маловідома хвороба почала підкрадатися до України. Стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 серед громадян України. Діагноз підтвердили в чоловіка, що перебував на японському лайнері Diamond Princess як член екіпажу.

11 лютого сталася доволі раптова ротація в Офісі президента. Колишнього адвоката Ігоря Коломойського Андрія Богдана, якого називали другою після президента людиною в державі, було звільнено. Після його відставки почалися “зачистки” — людей, призначених на посади за його рекомендаціями, масово звільняли.

Посаду очільника Офісу отримав колишній помічник президента Андрій Єрмак. Він у цьому році запам’ятався неабиякою активністю в роботі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі. Єрмак не тільки особисто відвідував засідання групи, але й організовував оновлення формату її роботи. Він же протягував на посади в ТКГ політичних завсідників, як то першого прем’єра України Вітольда Фокіна (згодом, нагадаємо, усунутого через гучні неоднозначні заяви про амністію для бойовиків і не тільки).

Закінчився лютий вкрай агресивними протестами на Полтавщині. Майже за місяць після оголошення локдауну у Китаї Україна почала евакуювати звідти своїм громадян. Місцем дислокації для проходження обов’язкової 14-денної для них обрали санаторій у селищі Нові Санжари.

Місцеві мешканці зустріли прибулих гучними криками, палаючими покришками та камінням, яким намагатися розтрощити автобуси з евакуйованими. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями сталися сутички. У результаті заворушень за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. Були відкриті вісім кримінальних проваджень.

За кілька місяців з’ясувалося, що силовими методами вірус все ж не подолати. В серпні серед новосанжарців було зафіксовано першого хворого на коронавірус.

Із весною українці не дочекалися обіцяних посадок. Однак природа (і глобальне потепління) підготувала для землян до весни незвичайний подарунок. Після того, як у лютому полярники зафіксували найвищу за всю історію температуру, в Антарктиді почалося “цвітіння снігу”.

Також з початком весни коронавірус все ж дістався України. Принаймні, тоді був підтверджений перший в країні випадок зараження.Це був чоловік з Чернівецької області, який напередодні подорожував Італією.

4 березня українці попрощалися з урядом наймолодшого в історії України очільника Кабміну Олексія Гончарука. Коли це все ж сталося, українці отримали уряд, який мав рятувати економіку, але був повністю неукоплектований, зокрема, не було представників економічного блоку.

Тим часом українські оператори мобільного зв’язку почали рятувати киян від нудьги. Київська підземка обзавелася 4G зв’язком. Пілотний запуск відбувся на станції “Академмістечко”. Тепер майже все київське метро покрите 4G.

Ближче до середини березня ВООЗ після місяців вагань все ж оголосила ситуацію з коронавірусом пандемією. Перед цим таке востаннє траплялося у 2009 році — через свинячий грип.

На цьому тлі країни Європи почали зачиняти кордони та вводити локдауни. Першою на такий відчайдушний крок наважилася Італія, одна з країн, що найбільше постраждали під час пандемії.

Тоді ж змінюватися почало і життя українців. 11 березня уряд вирішив закрити навчальні заклади, заборонити масові зібрання, закрити авіасполучення з деякими країнами.

Згодом карантинні обмеження посилили. Міжміське та міжнобласне сполучення було припинено. Міський транспорт працював в особливому режимі, при цьому робота метрополітену була під забороною.

Припинили працювати магазини, ТРЦ, заклади харчування — будь-які об’єкти, що не були визначені як критично важливої інфрастуктурні об’єкти. Залякування заради (як згодом зізнався головний санлікар) українців тоді ж позбавили можливості відвідувати парки.

Поки український бізнес, які і бізнес світовий, перебував на “паузі”, найбагатші люди світу втрачали через пандемію величезні суми. Сукупні статки 20 найбагатших людей світу тільки за одни день (четвер 12 березня) зменшились на більш ніж 78 мільярдів доларів.

13 березня Україну сколихнула жахаюча новина: перша пацієнтка, в якої діагностували коронавірус, померла.

Із поширенням коронавірусу будь-які масові культурні та спортивні заходи почали скасовувати, відтерміновувати, змінювати їхній формат проведення тощо. Найпримітнішим стало скасування Олімпіади 2020 року в Токіо. Літні Олімпійські ігри мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Тепер їх планують провести у 2021 році, зберігши назву “Олімпіада 2020”. Це перший такий випадок у сучасній історії, раніше Олімпіада не відбувалася у запланований термін тільки під час війни.

25 березня уряд ввів на всій території України режим надзвичайної ситуації, який дозволяє владі мобілізують кошти для боротьби з пандемія COVID-19. Режим надзвичайної ситуації зберігається в країні досі і триватиме щонайменше до кінця зими.

31 березня парламент прийняв закон про відкриття ринку землі. Земельна реформа була вимогою іноземних партнерів та однією з основних обіцянок Зеленського як президента. Прийняття закону відбулося глибокої ночі і супроводжувалося довгими тижнями рогляду парламентарями понад 4 тисяч поправок (на той момент це була рекордна кількість) до цього законопроєкту.

Бурхлива дискусія довкола цієї реформи супроводжувалося чималою кількістю маніпуляцій з приводу того, хто і кому продаватиме землю і скільки. Відбувалися і чисельні акції протесту. Особливо увагу акцентували на ймовірності того, що українску землю масово скуплятимуть іноземні корпорації.

Через це продаж землі іноземним громадянам залишається під забороною. Це питання планують винести на всеукраїнський референдум, коли законодавство, що регулює його проведення, буде прийнято. Утім, вже зараз земельна реформа може опинитися під загрозою: її конституційнійність оскаржують в Конституційному суді.

2020 рік був пересичений будь-яких трагічних подій. Чимало збитків та людських втрат принесли природні катаклізми. 4 квітня у Чорнобільській зоні спихнули масштабні лісові пожежі. Ліквідація тривала близько 3 тижнів. Останні два осередки пожежі локалізували 28 квітні. Внаслідок лісових пожеж у Зоні відчуження постраждало близько 5% біосферного заповідника.

Фотографії пожежних, які в квітні цього року боролися з вогнем у лісах Чорнобильської зони відчуження, стали основою для оригінального і зворушливого мистецького проєкту. З тисячі кадрів ліквідації пожеж зробили колаж. На картині зображений символ регенерації Чорнобиля після катастрофи на ЧАЕС – кінь Пржевальського.

На другому тижні квітня в Ухані, що 76 днів пробув в умовах жорсткої ізоляції, почали послаблювати карантинні обмеження. На честь цього було влаштовано мастабне свято.

Тим часом в українців з’явилися додаткові причини зайвий раз не виходити з дома — через якість повітря. 16 квітня столицю України накрила пилова буря. Через це в місті фіксували численні ДТП.

Цей рік зміг відзначився чималою кількістю рекордів. На тлі тотальних локдаунів попит на нафту різко впав. 20 квітня вартість бареля нафти West Texas Intermediate (WTI), основної марки в США, вперше в історії впала нижче нуля та наблизилася до мінус 40 доларів. Слідом обвалилися ціни російської нафти.

25 травня в США поліціянти скоїли не менш резонансний злочин. Того дня в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка на ім’я Джордж Флойд. Під час затримання один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати.

Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, що тривали попри пандемію довгі тижні. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.

Під завершення місяця в Броварах, здається, повернули лихі 90-ті. У місті сталася масштабна стрілянина, пов’язана з конфлітком між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Було затримано 28 осіб, ще кількі десятків могли бути до цього причетними.

11 травня в Україні почали поступово пом’якшувати карантинні заходи. Поступово (хоча і з певними обмеженнями) почали відкриватися ресторани та кафе, магазини, ринки тощо. На тлі пом’якшення карантинних заходів стало відомо, що під час карантину державний резерв зерна країни спустошили.

Під час аудиту з’ясувалося, що держрезерв був заповнений лишень на 3%, а 2700 тонн зерна, що мало у ньому знаходитися “з’їли миші”, як казали в МВС.

В кінці червня у столиці прогримів масштабний вибух. На вулиці Крушельницької (Позняки) вибухнув 10-поверховий будинок. На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.

Внаслідок вибуху без житла залишилися 40 сімей. Для них було закуплено квартири, за словами Глави держави — не бюджетним коштом. #Букви розбиралися, чиїм коштом Зеленський забезпечив постраждалих квартирами і чому вони не надто радіють.

Тим часом захід України потерпав від сильних дощів. Тривалі зливи призвели до підняття рівню води у річках, затоплення десятків населених пунктів. Паводок на Закарпатті завдав збитків інфраструктурі на близько 125 млн гривень.Сотні кілометрів доріг були зруйновані.

Паралельно дедалі відчутнішою ставала світова економічна криза, викликана пандемією. В червні найпопулярніший цирк в світі, Cirque du Soleil, оголосив про банкрутство у зв’язку з закриттям шоу через COVID-19 і був вимушений продати бізнес кредиторам в липні.

Тим часом в Україні отримав можливості для розвитку бізнес гральний. Парламент прийняв закон про легалізацію грального бізнесу, хоча це не підтримують понад 60% українців. Цей закон викликав чимало суперечок серед нардепів та занеконоєння Нацагентство з питань запобігання корупції, адже він несе чисельні корупнційні ризики.

Поетапна легалізація грального бізнесу була ще однією обіцянкою Зеленського як президента. Домовленості щодо цього були дуже серйозні і лобісти відповідного закону завчасно закупили обладнання на мільйони доларів. Примітно, що ближче до Нового Року саме представники цієї інсдустрії проспонсорували будування святкової зони під Офісом президента.

Кінець липня запам’ятався “луцьким терористом”. Всі події 21 липня нагадували скорше дивний фільм. Вранці того дня на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой і через Twitter вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також він вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року (документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин). Президент виконав вимогу і терорист здався. Тепер він знаходиться у психлікарні.

На тлі пандемії коронавірусу та економічної кризи питання клімату, яке так бурхливо обговорювалося впродовж усього 2019 року (зокрема, завдяки “людині року” — юній екоактивістці Греті Тунберг), відійшло на другий план. Однак кліматичні зміни від того нікуди не поділися. Цей рік відзначився чималою кількістю температурних рекордів, багато з них було встановлено в Києві. А в серпні навіть було зафіксовано, як припускають, найвищу температуру на Землі — понад 54 градусі Цельсію.

Боротьба зі змінами клімату тривала, не припинялася і діяльність Грети. В липні Тунберг отримала премію у розмірі 1 млн євро і пожертувала їх екоорганізація.

У липні на Донбасі оголосили чергове перемир’я. Режим повного та всеосяжного припинення вогню почав діяти 27 липня. Умови перемир’я викликали обурення громадян і акції протесту, а перші порушення (до того ж чисельні) зафіксували у день його проголошення.

Весь цей час обістріли бойовиками позицій ЗСУ не припинилися, але скоротилися. Скоротилися й втрати серед українських військових. Утім, розвідка повідомляє про проведення бойовиками навчань та інші зусилля з нарощування військової сили під час перемир’я. До того ж президент РФ Володимир Путін публічно заявив, що Росія збільшуватиме підтримку окупованих територій Донбасу.

На початку серпня знову відзначився Ілон Маск. 2 серпня Crew Dragon його компанії SpaceX успішно приводнився в Мексиканській затоці в штаті Флорида. Це перше приводнення з екіпажем на борту за 45 лет. Старт ракети також особливий тим, що вперше політ відбувся на космічному кораблі приватної компанії.

