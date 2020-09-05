Гора Мармолада, самый известный ледник Италии, может исчезнуть уже через 15 лет.

Об этом сообщает Lonely Planet, ссылаясь на информацию ученых из Падуанского университета.

Отмечается, что гора Мармолада высотой 3342 метра является крупнейшим ледником Доломитовых Альп. Благодаря большой высоте, это один из немногих ледников живописного итальянского горного хребта, который позволяет кататься на лыжах в любое время года, даже летом.

“Ледник за последние 70 лет потерял более 80 % своего объема, уменьшившись с 95 миллионов кубических метров в 1954 году до 14 миллионов сегодня. Его исчезновение приближается все ближе. Возможно, ему осталось жить не более 15 лет”, – отметил профессор геоморфологии в Падуанском университете Альдино Бондесан.

Результаты этого исследования перекликаются с результатами других работ, показывающих, что изменение климата вызывает таяние ледников по всему миру, что, по словам ученых, может поднять уровень моря, вызвать наводнения и сократить запасы воды во время засухи.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, с 1900 года количество ледников в Альпах сократилось примерно наполовину. Другое исследование предупредило, что две трети льда в альпийских ледниках растают к концу века, если выбросы углерода продолжат расти.