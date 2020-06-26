Об этом сообщают #Буквы.
Как известно, в воскресенье, 28 июня, в Украине будут отмечать государственный праздник — День Конституции. В связи с этим украинцев ждет 3 выходных подряд — с 27 по 29 число.
Удлиненные выходные граждане массово решили провести в Одессе. Так на трассе Киев — Одесса образовались многокилометровые пробки. Пользователи соцсетей весь день делились соответствующими фото и видео.
“Трасса Киев — Одесса. Нужно на выходные поехать на море… Подумала вся страна”, — написала пользовательница Facebook Ирина Лищинская.
“Одесские рабочие решили не дать Одессе заработать на выходных”, — отметил пользователь Андрей Пигулевский, показав обстановку на трассе на видео.
Снимкам делились и в Viber-чате “Помощь на дорогах Одессы”:
На фотографиях с дрона виден масштаб пробок:
- Отметим, по состоянию на 26 июня в Одесской области зафиксировано 1529 случаев COVID–19. 637 пациентов выздоровели.
- 21 июня в Одессе приняли решение снова усилить карантинные ограничения из-за распространения эпидемии коронавируса.
- Также один из одесских пляжей в настоящее время закрыт из-за утечек топлива из затонувшего в прошло году танкера.
- Ранее #Буквы рассказывали, как безопасно отдыхать летом, когда окружающие массово игнорируют карантин.