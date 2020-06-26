Перед удлиненными выходными, связанными с празднованием Дня Конституции, украинцы массово направились в Одессу. На трассах образовались многочасовые пробки.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, в воскресенье, 28 июня, в Украине будут отмечать государственный праздник — День Конституции. В связи с этим украинцев ждет 3 выходных подряд — с 27 по 29 число.

Удлиненные выходные граждане массово решили провести в Одессе. Так на трассе Киев — Одесса образовались многокилометровые пробки. Пользователи соцсетей весь день делились соответствующими фото и видео.

“Трасса Киев — Одесса. Нужно на выходные поехать на море… Подумала вся страна”, — написала пользовательница Facebook Ирина Лищинская.

“Одесские рабочие решили не дать Одессе заработать на выходных”, — отметил пользователь Андрей Пигулевский, показав обстановку на трассе на видео.

Снимкам делились и в Viber-чате “Помощь на дорогах Одессы”:

На фотографиях с дрона виден масштаб пробок: